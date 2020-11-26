5 خطوات مهمّة جداً للعناية ببشرتكِ قبل النوم

تتعرّض البشرة للكثير من الأوساخ والسموم خلال النهار، التي ممكن ان تسبّب بعض المشاكل الجلديّة مثل ظهور الحبوب والرؤوس السوداء، بالاضافة الى الارهاق والبهتان. لذا عند حلول الليل، تحتاج البشرة قبل النوم الى بعض الاهتمام. لذا نكشف لكِ عن اهم الخطوات التي يجب ان تقومي بها في هذا الموضوع من موقع أنوثة.

أولاً: نظّفي بشرتك بشكل جيّد

لا يجب أبداً إهمال خطوة تنظيف البشرة قبل النوم فأزيلي المكياج بشكل كامل، ثم إستخدمي غسول لطيف يتناسب مع نوع بشرتكِ للتخلّص من كل الأوساخ المتراكمة.

ثانياً: دلّكي البشرة بشكل خفيف

بعد الإنتهاء من خطوة التنظيف، وقبل الخلود الى النوم، قومي بعض المساج الخفيف لوجهك. وركّزي على منطقة محيط العين لتنشيط الدورة الدموية ومحاربة الارهاق، ثم إنتقلي الى الوجنتين من الداخل إلى الخارج لتحفيز عملية شدّ البشرة.

ثالثاً: كريم ترطيب البشرة

للحفاظ على ليونة البشرة قبل النوم ومنحها الإشراقة الطبيعية، إستخدمي كريم ليليّ مرطب للوجه، ويمكن أن يحتوي ايضاً العناصر المضادّة للشيخوخة للاستفادة المزدوجة منه. وفي هذا السياق ننصحكِ بالكريمات الليلية التالية، كلّها من علامات طبيّة موثوقة:

ربعاً: إشربي الماء

شرب الماء يومياً وبكمية كافية هو من الأمور الضرورية لطرد السموم من الجسم والحفاظ على نضارة البشرة وإشراقها، فشرب الماء يرطب البشرة من الدخل. لذا من الضروري شرب كوب من الماء قبل النوم بوقت قصير.

خامساً: النوم بوضعية صحية

تؤثر وضعية النوم بشكل كبير على البشرة. لذا من أجل الحد من التجاعيد وترهل الوجه، حاولي النوم على الظهر بشكل دائم لكي لا يتعرّض جلد الوجه الى أي عملية شدّ أو انكماش، ويحافظ على حيويته وجماله وشبابه.

البشرة قبل النوم ستكون نظيفة ومرطّبة مع هذه الخطوات التي ننصحكِ بها، فواظبي عليها. وتذكّري دائماً أن السرّ هو في الاستمرارية، فمهما كنتِ تعبة حاولي تخصيص 10 دقائق فقط ليلاً للاهتمام ببشرتكِ لكي تكون مشرقة في اليوم التالي.