الأبراج تكشف لكِ النساء اللواتي يتزوج عليهن الرجل!

المرأة تتميز بعاطفتها القوية، وتختلف نظرتها للزواج عن الرجل، فالرجل نادراً ما يفكّر بعاطفته عند اختيار شريكة حياتك على عكس الكثير من النساء، فهو يرى الارتباط من زاوية أخرى، إذ لشخصية المرأة دورٌ رئيس في اختياره لشريكة حياته. وإذا حصل وتزوّج امرأة من اللواتي سنذكرهنّ فيما يأتي، فستتعدّد زوجاته لا محالة وفق الأبراج!

هذه النساء يتزوج عليهن الرجل وفق الأبراج:

المرأة المتسلطة

المرأة المتسلّطة لا يرغب بها الرجل؛ إذ بطبيعة الرجل الذكورية يحبّ أن يكون هو صاحب القرار يدافع عن عائلته ويحميها. المرأة المتسلّطة لا تستطيع تغيير نفسها والرغبة في السيطرة موجودة في جيناتها لذا نرى زوج هذه المرأة يبحث عن غيرها.

المرأة غير المبالية

يبحث الرجل عن المرأة التي تكترث به وبعائلته، والتي تشاركه كل ما يحدث معه وتسانده في أوقاته الصعبة، لذا زواجه بالمرأة غير المبالية لن يكون ناجحًا ما يجعله يبحث عن زوجة ثانية تملأ له هذا الفراغ.

المرأة الساذجة

يحب الرجل المرأة اللطيفة والخجولة والمهذبة ولكنه لا يحب المرأة السائجة إطلاقًا، ونقصد بالساذجة هنا المرأة التي تفتقر للحنكة والذكاء. ولو تزوجها سيملّ منها عاجلًا ام آجلًا ويتزوج عليها.

المرأة الروتينية

لا يفكر الرجل عندما يتزوج بالإقلاع عن الهوايات التي يعشقها والأمور التي تستهويه لأنه لا يحب أن يشعر وكأنه في سجن، وفي حال لم تشاركه زوجته هذه الأمور فسيبحث عن أخرى يعشيها معها.

المرأة التي لا تحب الأطفال

الأطفال هم ركيزة العائلة الناجحة والجميلة، والمرأة التي لا تحب الأطفال ونعني هنا التي لا تحب أن تنجب أو التي لا تهتم بأطفالها هي معرّضة أكثر من غيرها من النساء لأن يتزوج زوجها عليها.