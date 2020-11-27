ابنة ديانا حداد الصغرى أصبحت شابة.. هكذا رقصت معها بعفوية

احتفلت الفنانة ديانا حداد بعيد ميلاد ابنتها الصغرى بطريقة مرحة وعفوية.

ونشرت ديانا للمناسبة على حسابها الخاص على "إنستغرام" فيديو سجلته في وقت سابق على حسابها على "تيك توك" بدت فيه برفقة ابنتها وهما ترقصان بطريقة طريفة جداً على أنغام أغنية أجنبية ذات إيقاع سريع.

وتعليقاً على الفيديو كتبت: "اليوم عيد ميلاد روحي وحبيبة عمري آخر العنقود ميره. مياري اللي بعيش معها أحلى أيام عمرها وطفولتها . ربي يحفظكم يا ماما انتي واختك وشوفكم اسعد الناس ويعطيكي كل اللي بتتمنيه" وحققت أكثر من 130 ألف مشاهدة.

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A post shared by Diana Haddad 🕊 (@dianahaddadofficial)





ولاحظ الكثير من المتابعين أن الفتاة أصبحت شابة وأنها تشبه والدتها إلى حد كبير.

يشار إلى أن ديانا أشارت في لقاء أجري معها على شاشة تلفزيون دبي مؤخراً إلى أنها لا تظهر حالياً استعدادها لوجود رجل في حياتها مع التشديد على أنها لن تكرر حالياً تجربة الحياة الزوجية. وقالت:"بحب نفسي وهلق ما بدي حب، مش غلط، بس مالي مستعدة".