جويل ماردينيان بلوك أفريقي!

في اللحظة التي ظننا فيها أنّ جويل ماردينيان طبقت جميع اللوكات الممكنة في برنامجها Beauty Match الذي يُعرض في موسمه الثاني على قناة MBC، أطلّت عاشقة الجمال بلوك لم نكن نتخيّله.



في سلسلة صور وفيديوهات نشرتها جويل على صفحتها على إنستغرام، أطلّت بشعر قصير مجعّد جداً أفرو ومكياج عيون قوي جداً من الظلال الداكنة والآيلاينر البارز.





وفي أحد المقاطع في الفيديو، تقول جويل: "يجب أن أكون أفريقية" في إشارة إلى حبّها لشعرها الضخم والستايل الذي اعتمدته في تلك الحلقة. وفي أحد المقاطع في الفيديو، تقول جويل: "يجب أن أكون أفريقية" في إشارة إلى حبّها لشعرها الضخم والستايل الذي اعتمدته في تلك الحلقة.