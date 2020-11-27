يوم في الأسبوع يمكن أن يغيّر مسار زواجك

هل تشعرين أن زواجك أصبح مملاً أو يسير بنمط رتيب؟ قد تشعرين باليأس لمجرد تخيّل أن تغيير مسار زواجك يحتاج إلى بذل مجهود كبير لتعود الإثارة والشغف إليه، ولكن الخبر الجيد هو أن تغيير مسار حياتك الزوجية يحتاج إلى خطوة واحدة بسيطة، فكيف يمكن ليوم واحد في الأسبوع أن يغيّر مسار زوجك؟أنشئي "لحظة الذروة" في الأسبوع"لحظة الذروة" في الأسبوع هي وقت مختلف عن باقي أيام الأسبوع، لا تخضع للروتين، وتكون مليئة بالشغف والحميمية، مثلاً يوم إفطار متأخر في إجازة نهاية الأسبوع، ويمكن أن إضافة الإثارة عبر تغيير مكان الإفطار سواء داخل المنزل أو تجربة أماكن جديدة للإفطار كل أسبوع.ولحظة الذروة في الأسبوع يمكن أن تساعد علاقتك بزوجك، فهي تمنحكما شيئاً تتطلعان لحدوثه طوال الأسبوع. وفي ما يلي 3 طرق تغيّر لحظة الذروة مسار زواجك.1- سيكون لديكما طريقة أفضل للحياةسوف يؤدى وجود شيء تتطلعان إليه طوال الأسبوع إلى تغيير طريقة تعاملكما مع الحياة، فسوف يتبدل الشعور بالتوتر بشأن العمل والمدرسة وتربية الأطفال والأمور المالية، إلى النظر إلى الجائزة التي تنتظركما بعد مرور الأسبوع.سوف يساعدكما بعض المرح المتعمد على تذكر ما تعملان من أجله، فكل العمل والمجهود لن يحقق لكما السعادة إذا لم تخصصا وقتاً للاستمتاع بحياتكما، لذلك فإن تخصيص خلق لحظات الذروة يمكن أن يجلب السعادة والشغف إلى علاقتك الزوجية.2- سوف تحصلان على محادثات أكثر سعادة وإثارةبعد إنشاء لحظة الذروة في الأسبوع، سوف تلاحظين تغيير نمط محادثاتك مع زوجك، فبدلاً من الشكوى من الضغوط والتوتر، ستجدين أنكما تتناقشان عن لحظة الذروة التي تتطلعان إليها، وتخططان للحظة الذروة في الأسبوع المقبل، سوف تتحول محادثاتكما من الشكوى والنقاشات الحادة، إلى الحديث عن الاستمتاع بالأوقات السعيدة، هذا بمثابة ضوء في نهاية النفق.3- سوف تكونان أكثر تركيزاًوجود وقت ممتع كل أسبوع، يخفف الشعور بالتوتر والضغط، ويجعلكما أكثر تركيزاً على مهامكما طوال الأسبوع، وأكثر إنتاجية في العمل، وتصبح علاقتكما أفضل، وبأطفالكما وبكل من حولكما، فهناك دائماً هدف ممتع صغير في نهاية الأسبوع يدفعكما إلى التركيز وإنجاز المهام على أكمل وجه، للفوز بلحظات السعادة المنتظرة.