المرأة

تطلقت بعد 3 أشهر فقط من الزواج.. دينا عازار تخطف الأنظار وتبقى من أجمل ملكات الجمال

Lebanon 24
28-11-2020 | 09:00
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نشرت مؤخرا ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار صورة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام بدت فيها رائعة الجمال.

A post shared by Dina Azar (@officialdinaazar)


 
 

دينا التي انتخبت عام 1995 ملكة جمال لبنان تُعتبر من أجمل الملكات اللواتي حصدن هذا اللقب وهي لا تزال حتى الآن تحافظ على جمالها ورشاقتها.

 

 
 

خاضت مجال التمثيل وتقديم البرنامج وأطلقت في عام 2015 موقع نصائح الموضة والجمال "دنيا دينا".

 

 

تزوجت دينا عام 2012 من لبناني مقيم في الولايات المتحدة ثم تطلقت منه بعد 3 أشهر من الزواج.

المصدر: رصد لبنان 24
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