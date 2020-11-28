المرأة

بهذه الطريقة.. دينا الشربيني تتجاهل أخبار انفصالها عن عمرو دياب

Lebanon 24
28-11-2020 | 18:00
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تجاهلت الفنانة دينا الشربيني التعليق على الأخبار التي تم تداولها في افترة الأخيرة حول انفصالها عن الفنان عمرو دياب وأعلنت أنها بدأت عقد جلسات العمل الخاصة بمسلسلها الجديد "قصر النيل"، الذي ستخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2021.

 

والمسلسل الجديد تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج محمد مشيش، وترشح لبطولته محمد ممدوح وأحمد حاتم وإنجي المقدم ومجموعة أخرى من النجوم.

 

وتدور أحداث العمل الجديد في إطار من التشويق يشبه أجواء مسلسل "جراند أوتيل"، ومن المقرر أن يتم حسم فريق العمل خلال الأيام القادمة، قبل انطلاق التصوير الشهر المقبل.

 

يذكر أن الشربيني خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لعبة النسيان" تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، وشاركها في ابطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم أحمد داوود والراحلة رجاء الجداوي في آخر أعمالها الدرامية قبل رحيلها.

المصدر: لها
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