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المرأة
هل الحرف M مرسوم على راحة يدك؟ إليك ماذا يعني ذلك
Lebanon 24
29-11-2020
|
12:00
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يقال إنه يمكن أن تكشف الرسوم على راحة اليد الكثير من الأمور حول شخصية الإنسان وقدره، ويبدو أن الأشخاص المرسوم على راحة يديهم الحرف M هم أشخاص مميزون.
تفسير الخطوط المرسومة على راحة اليدين ممارسة قديمة تسمى "قراءة الكف"، وهي ممارسة معروفة منذ قرون وخصوصاً في الهند والصين وتتعلق بدراسة كل جزء من اليد (شكل اليد والأصابع والأظافر والخطوط المرسومة على راحة اليد)، ويتعلق تفسيرها عموماً بطبيعة ومستقبل المرء وحياته العاطفية.
خط الحياة
وفقاً لممارسة قراءة الكف فإن خط الحياة هو واحد من أهم الخطوط المرسومة على راحة اليد، وهذا الخط مرسوم بين موضع أصبع الأبهام والسبابة وينتهي عند قاعدة تلة الزهرة (تلة الإبهام)، ويشير هذا الخط إلى الحياة والأحداث الرئيسية فيها، فإذا كان خط الحياة قصيراً فهذا مؤشر على عدم الاستقرار عموماً وإذا كان الخط متفرعاً إلى عدة خطوط فهذا يمثل المخاطر أو الفترات الصعبة التي يمكن أن تظهر في حياة الشخص. ولا يشير طول الخط أو قصره إلى مدة الحياة على الأرض على الإطلاق.
خط القلب
يبدأ خط القلب من الجزء العلوي من راحة اليدين من جهة المفصل أسفل الخنصر وينتهي عند تلة زحل أو المشتري (السبابة). وكما يشير اسمه، خط القلب فإنه يشير إلى القلب كجهاز وإلى رمز الحب. فإذا كان الخط قصيراً فإنه قد يشير إلى قلب بارد وغير حساس. وخط القلب العميق والطويل قد يمثل وجود توازن جيد بين العقل والعاطفة، ولكن أيضاً مشاعر حب قوية ودائمة.
خط الرأس
خط الرأس مرسوم بين خط القلب وخط الحياة، ويبدأ من نفس مكان خط الحياة وينتهي عند تلة القمر أو تلة الهامش في الجهة الثانية من الكف. ويرتبط هذا الخط بالقدرات العقلية وحين يكون واضحاً فإنه يشير إلى صفاء الذهن وإذا كان أقل وضوحاً فإنه يشير إلى ارتباك الذهن. وتشير الفواصل في الخط إلى فترات التغيير في الحياة.
في حال شكّلت هذه الخطوط مجتمعة الحرف M.. ما معنى ذلك؟
في بعض الأحيان يمكن أن تشكل هذه الخطوط الثلاثة المهمة الحرف M على الكف، ووفقاً لممارسات قراءة الكف فإن الأشخاص الذين يوجد هذا الحرف مرسوماً على راحة أيديهم يكونون موهوبين، ولديهم حاسة قوية أو حدس قوي خصوصاً النساء، ويمتلكون روح المبادرة والمغامرة التي تقود إلى النجاح.
إذا حاولت أن تكذب على هؤلاء الأشخاص أو تخدعهم فسوف يكتشفون ذلك بسرعة، ولديهم القدرة على تغيير مجرى حياتهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك ويعرفون كيف يغتنمون الفرص عندما تلوح لهم.
المصدر: الجميلة
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