المرأة

إطلالة خاطفة لنجوى كرم في دبي.. شاهد كيف بدت (صور)

Lebanon 24
29-11-2020 | 15:00
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فاجأت الفنانة نجوى كرم جمهورها الإماراتي بإطلالة خاطفة في حفل افتتاح صالون تجميل "هير كونسيبت" في دبي. 

وحرصت نجوى خلال الحفل على تقديم دعمها لصديقتها الشيخة نور عبد الله الموسى، زوجة الشيخ إبراهيم المعلا، وقد باركت لها افتتاح أحدث الفروع العالمية للصالون الشهير وأول فرع رسمي في الإمارات، بعد تحقيقها نجاح عالمي بفروعه في أميركا والبرازيل والخليج، وقررت نجوى دعوة جمهورها لتجربة منتجات الصالون خلال زيارتها الخاصة لمدينة دبي. 
 
وتُعد هذه الإطلالة الخاطفة ثاني ظهور لشمس الأغنية العربية نجوى كرم أمام محبيها في الإمارات خلال أقل من شهر، بعدما أحيت كبرى حفلاتها الغنائية في دبي على مسرح حبتور غراند، وأسرت كرم قلوب جمهورها في أول حفل جماهيري رسمي بعد غياب شهور عن اللايف بسبب ظروف كورونا. 
 
 
إطلالة جديدة لنجوى كرم في دبي
 
إطلالة جديدة لنجوى كرم في دبي
 
إطلالة جديدة لنجوى كرم في دبي
المصدر: نواعم
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