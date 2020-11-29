المرأة

ما هي أكثر ألوان الشعر رواجاً لهذا الشتاء؟

Lebanon 24
29-11-2020 | 18:00
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تبرز هذا الشتاء مجموعة من ألوان الشعر التي ستكون في معظمها دافئة ومريحة، فموضة صبغات الشعر لهذا الشتاء تناسب جميع النساء كونها تتناغم مع معظم ألوان البشرة. فإن كنت تفكرين في تغيير لون شعرك، نرصد لك في هذا المقال خمسة من أبرز ألوان الشعر لهذا الشتاء وأكثرها رواجاً، لتختاري من بينها ما يناسبك.


البني الفاتح
إن كنت ترغبين في الحفاظ على لون شعرك الطبيعي ذي اللون الداكن، لكنك تطمحين الى إطلالة متجددة تبث فيك البهجة، فاعتمدي هذا الشتاء صبغة الشعر البني الفاتح للخصلات المحيطة بإطار الوجه والطبقات الداخلية للشعر، فهذا المزيج بين اللون الداكن واللون البني الفاتح يمنحك إطلالة دافئة وجذابة جداً خلال الأجواء الباردة، كما أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة.


الأشقر – البيج
يمثل لون الشعر الأشقر - البيج أو Dirty Chai أحدث صيحات ألوان الشعر لهذا الشتاء، وهو عبارة عن مزيج بين الأشقر والبني، وهو من ألوان الشعر التي تلائم الشقراوات والسمراوات على حد سواء، ويتناغم مع جميع ألوان البشرة. يجمع الأشقر البيج بين دفء اللون الأشقر وبريق البني الترابي الجذاب.

البني القرفة
صبغة الشعر البني القرفة هو خيار رائع للمرأة التي ترغب في الاقتراب من اللون الأحمر مع الاحتفاظ بإطلالة دافئة وهادئة، وهو سيكون من أكثر ألوان الشعر رواجاً لهذا الشتاء، جربيه من دون تردد، فهو ذلك اللون البني الذهبي الدافئ الذي يتناغم مع جميع ألوان البشرة.

الـ"كابوتشينو" الدافئ
الكابوتشينو الدافئ هو لون شعر شتوي بامتياز، يسلط الضوء عل تأطير الوجه ويمنح المرأة إطلالة أنثوية مشرقة. يمزج هذا اللون بين البني الداكن والأشقر العسلي، وهو مزيج يناسب جميع ألوان البشرة ويوفر لك مظهراً مبهجاً خلال الأجواء الباردة.

الأشقر القمحي
إنه لون جذاب جداً ومناسب للأجواء الباردة، وهو مزيج رائع بين البني الكستنائي والأشقر الباهت. يناسب الأشقر القمحي جميع ألوان البشرة، إلا أنه خيار رائع لذوات الشعر المجعد بشكل خاص، إذ يوفر لهن إطلالة متجددة وعصرية.
المصدر: سيدتي
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