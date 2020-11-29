وصفات طبيعية للتخلص من البشرة الجافة في الشتاء

من المعروف ان البشرة تتأثر مباشرةً خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة وتصبح جافة وتحتاج إلى الترطيب يومياً لحمايتها من التشقق والجفاف المزعج.

وعرض موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الوصفات المنزلية، التي يمكنها حلّ أزمة جفاف البشرة خلال فصل الشتاء، ومن أهمها وصفة الحليب التي تقوم على استخدام ربع كوب من الحليب مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ومثلهما من عصير الليمون.

تُخلط كل المكونات جيداً، ومن ثم توضع على الوجه لنحو نصف ساعة، وتُمسح بقاياها بعد أن يجفّ الحليب.

كذلك يمكن تطبيق قناع الأفوكادو للحصول على بشرة ناعمة وخالية من الجفاف، وذلك من خلال تخمير نصف ثمرة من الأفوكادو وخلطها مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع إضافة ملعقة كبيرة من العسل.

تُخلط المكونات جيداً لتصبح متماسكة وقابلة للاستخدام كقناع يُفرد على البشرة ويُترك لمدة تراوح بين 15 و20 دقيقة، يُغسل الوجه بعدها بالماء. ويُفضّل تطبيق هذا القناع بانتظام أسبوعياً لترطيب البشرة.