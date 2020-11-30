جومانا مراد تستعرض رشاقتها بعد انجابها توأمها وتكشف عن بطنها (فيديو)

احتفل المنتج جمال العدل، والفنانة السورية جومانا مراد بيوم ميلادهما يوم السبت الماضي، في أحد المطاعم في القاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم يسرا، السيناريست تامر حبيب، والفنان هاني شاكر وزوجته والإعلامية بوسي شلبي وآخرين.

ونشرت بوسي مقاطع فيديو عفوية من الحفل المميز عبر حسابها الشخصي بتطبيق انستغرام وأظهرت قوالب الكاتو التي تم تجهيزها لهذه المناسبة بصور لأصحاب ميلاد ونقلت الأجواء المليئة بالحب والفرح الى المتابعين.

وقالت في احدى المقاطع: "كل سنة وجمال العدل طيب، وكل سنة وجومانا مراد طيبة". ولفتت الأخيرة الأنظار بملابسها الكاجوال، حيث ارتدت "توب" على شكل جاكيت قصيرة تكشف عن جزء من بطنها وفاجأت الجميع بخسارتها لوزنها واستعادة رشاقتها بعد فترة قصيرة من انجابها توأمها.

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A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)





وخلال الحفل، حرص عدد من أصدقاء المطرب هاني شاكر على الاحتفال بنجاح أغنيته الجديدة مع المطرب أحمد سعد "يا بخته"، حيث ظهر النجم المصري مع جومانا وبوسي، وكذلك أصالة واحتفلوا جميعاً بالنجاح الكبير للأغنية.