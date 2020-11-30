والدة مذيعة خليجية تنتقد ملابسها بقسوة: "عيب استحي على وجهك" (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حواراً عبر تطبيق "واتساب" دار بين المذيعة الكويتية ريم النجم ووالدتها. وفيه عاتبت الأخيرة ابنتها بقسوة بسبب طريقة لباسها وأشارت إلى انه غير لائق وقالت: "عيب استحي على وجهك" ودعتها إلى اعتماد أسلوب آخر معتبرة أن هذا يجعلها أقل قيمة بنظر الناس. واشارت إلى أن عدم فعلها هذا سيجعها تغضب.

وفي الحوار نفسه أعربت النجم عن استغرابها ردة فعل والدتها مشيرة إلى أنها ترتدي ملابس محتشمة. وتضمن الفيديو نفسه الذي تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطعاً للمذيعة أشارت فيه إلى انها ارتدت سترة محتمشة وأكدت أن والدتها شاهدت ذلك واعتذرت منها وهو ما ظهر من خلال جزء آخر من الحوار.

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واحدث هذا موجة من الجدل في أوساط المتابعين حيث رأى بعضهم أن الوالدة على حق وأن ابنتها تبالغ في جرأتها ولا تحترم تقاليد المجتمع الخليجي. وفي المقابل أشار آخرون إلى أنها تحافظ على احتشامها ولا تتخطى الحدود.