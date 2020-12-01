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المرأة
غادة عبد الرازق تتحدث عن هيفاء وهبي.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
01-12-2020
|
06:00
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تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن إمكانية العمل مرة أخرى مع الفنانة هيفاء وهبي، مؤكدةً أن من الصعب الآن أن يجمعهما عمل مشترك، فلكل منهما عالمها ونجوميتها الخاصة.
من جهة أخرى، كشفت عبد الرازق حقيقة الأخبار التي تم تداولها أخيراً حول استمرار خلافها مع الفنانة إلهام شاهين، مؤكدةً أنها تحبّها وما من مشاكل بينهما في الوقت الحالي.
وقالت غادة، في تصريحات خلال استضافتها في برنامج الإذاعي "رسايل"، إن خلافها مع إلهام شاهين مر عليه زمن طويل، والآن لا مشاكل بينهما، وهي تحبّها على المستويين العملي والشخصي.
يُذكر أن أزمة اشتعلت بين غادة وإلهام إثر حذف الأخيرة مشاهد للأولى من فيلم "خلطة فوزية" الذي أنتجته عام 2009.
المصدر: لها
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