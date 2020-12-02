لونكِ المفضل يكشف مصيرك في العام الجديد

الألوان هي جزء مهم من الحياة، فهي تؤثر على المزاج كما أن اختيارها يعكس الكثير من الصفات والطباع. لكن اللون المفضل يكشف أيضاً بعض خفايا المصير في العام الجديد 2021. فاختاري لوناً واعرفي ما تعدك به هذه السنة.

الأحمر

إذا كان الأحمر هو لونك المفضل، فهذا يعني أنّك قد تعيشين قصة عاطفية رائعة في حال كنت عزباء أو قد تجددين بعض التفاصيل المهمة في حياتك الزوجية. كما يدل هذا على أنّك ستجدين أخيراً الصديقة التي تنتظرين. ففي هذا العام ستتمتعين بالكثير من الانفتاح وستتخلين عن السلبية.

البرتقالي

في حال اخترت اللون البرتقالي كلون مفضل لديك، فهذا يشير إلى أن العام 2021 قد يشهد ترحالك وانتقالك من بلد إلى آخر. وغالباً ما ستكون وجهاتك غير مألوفة مثل الجزر ذات الطبيعة الغريبة. إلا أنّك قد تخوضين مغامرات غير محسوبة النتائج، فانتبهي.

الأصفر

إذا كنت تفضلين هذا اللون، فهذا يعني أنّ عامك هو عام المرح. فقد تكتشفين أسرار سعادتك في محيطك العائلي ووسط مجموعة من صديقاتك. وقد تعيشين أوقاتاً مميزة ستبقى محفورة في ذاكرتك. إلا أنّك لن تتمكني أحياناً من تقديم المساعدة لمن يحتاج إلى ذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادتك.

الأخضر

هل تحبين اللون الأخضر أكثر من غيره؟ هذا يدلّ على أنّ الحظ حليفك في العام الجديد. فأخيراً قد تحصلين على المركز المهني الذي لطالما حلمت به. كما قد تبرزين كشخص مميز وتصلين إلى خاتمة سعيدة للكثير من المشاريع القديمة على المستويين المهني والشخصي. إلا أنّ بعض الأشخاص الغيورين قد يعترضون طريقك في بعض الأحيان ومن الأفضل ألا تعيريهم أي اهتمام.

الأزرق

إذا كان الأزرق هو اللون المفضل لديك، فهذا يدل على أنّك قد تتمتعين هذا العام بالقدرة على اختيار الفرص الجيدة لبلوغ النجاح. وقد تحققين جزءًا مهماً من أحلامك. إلا أن الطموح المبالغ فيه قد يشعرك بالإحباط في أحيان كثيرة. إذاً الأفضل أن تتحلي بالواقعية من دون أن تكفي عن السعي إلى تحقيق أهدافك. وحاولي أن تحافظي قدر الإمكان على التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية.

البنفسجي

في حال كان هذا اللون هو المفضل لديك، فهذا يشير إلى أنّك قد تحققين أرباحاً مادية إضافية هذا العام. وقد تقفل أمامك بعض الأبواب إلا أنّك سرعان ما ستجدين أبواباً أخرى مفتوحة. ولن تتأخري في الحصول على الفرص المهمة. لكن من الأفضل أن تنتبهي إلى أصحاب النوايا السيئة. فقد يحاولون إثارة الفتنة بينك وبين أشخاص مقربين منك.