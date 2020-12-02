المرأة

بعد تنمر أحد متابعيها على صورتها.. دينا ترد بقسوة: اطلع برة الحساب

Lebanon 24
02-12-2020 | 15:00
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نشرت الفنانة المصرية دينا صورة ظهرت فيها بجوار الفنانة عايدة رياض، وذلك عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، وعلقت عليها بقولها: "حبيبتي الجميلة عايدة رياض، نهاركم سعيد ويومكم كله خير يا رب".

A post shared by Dina دينا (@dinadancerofficial)


 
 

تفاعل الجمهور مع الصورة وتلقت الراقصة دينا العديد من التعليقات على الصورة وسط تفاعل قوي من متابعيها، إلا أنها تلقت تعليقًا من أحد المتابعين تنمر فيه عليهما بقوله: "اتنين حيزبونات مالناش دعوة بيهم".

 

لترد دينا على التعليق بقسوة قائلة: "وليه عامل فولو للحيزبون اللي مالكش دعوة بيهم؟ مريض؟ بتحب تدخل عند الناس تطلع عقدك ونقصك بالطريقة دي؟ وطبعا الناس المحترمين مش بيردوا عليك، اطلع برة الحساب وحاول تكون إنسان راقي تحترم نفسك وتحترم الناس عشان الناس تحترمك".

 

يذكر أن دينا تشارك في فيلم "سقراط ونبيلة" تأليف عبد الفتاح كمال وإخراج هشام الشافعي وبطولة أشرف عبد الباقي وأحمد فتحي وشريف أبو هميلة ومحمد فهيم وسامي مغاوري ومحمد عبد العظيم والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف.

 

المصدر: لها
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