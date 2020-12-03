المرأة

بصورة مثيرة للجدل.. رانيا يوسف تعوض غيابها عن "مهرجان القاهرة السينمائي"!

Lebanon 24
03-12-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-771529-637425889011871284.PNG
Doc-P-771529-637425889011871284.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثارت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، الجدل بإحدى إطلالاتها الجريئة، رغم غيابها عن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

 

ونشرت رانيا يوسف صورة ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً، تبين أنه ذلك الذي أثار الجدل عندما ارتدته لحضور فعاليات مهرجان الجونة الذي أقيم أخيراً.

A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)


 
 

وأكدت رانيا أنها غابت عن مهرجان القاهرة السينمائي بسبب انشغالها بعدة أعمال فنية، وأكدت حضورها حفل الختام. وسخرت رانيا من الشائعات بنشر كوميكس تم تداوله بكثرة عن افتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفستانها، نشرته عبر خاصية الإستوري في حسابها على موقع إنستغرام وعلقت عليه، قائلة: "انتظروني أنا مش جاي".

 

وأقيم، مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي في دار الأوبرا المصرية، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم الممثل أشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية بعنوان "السينما لو وقفت هنشتغل إيه"، ليبدأ في اختيار أعمال بديلة لمن يعمل بالسينما.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:03 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
18:00 | 2020-12-03
12:00 | 2020-12-03
09:00 | 2020-12-03
06:00 | 2020-12-03
22:00 | 2020-12-02
18:00 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website