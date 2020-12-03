قد تقرئين مقالات عن مشكلة الطفل الأناني، وهو الطفل الذي يشعر بالاستحقاق، وسلوكياته تتمركز حول ذاته باستمرار، إنه يشعر أنه يستحق المزيد من الأشياء دائماً، المزيد من الاحترام، الحرية، الاهتمام، وغالباً يريد هذا دون أن يكون مستعداً لتقديم المقابل.هذه المشكلة تكون أصعب في حال كون الشخص الأناني هو شريك الحياة، فالزواج مشاركة، علاقة تبادلية تقوم على الأخذ والعطاء من الطرفين، لذا فإن الزوج الذي تتمحور حياته حول ذاته، يحوّلكِ إلى ضحية لهذه السلوكيات الأنانية. وفي ما يلي 3 علامات تخبركِ أن زوجك أناني.1- يستخدم الكثير من "أنا" في حديثهالكلمات تكشف كثيراً عما يدور في داخل الشخص، وهي تُظهِر ما يركز في تفكيره عليه، فإذا كان حديث زوجك مليئاً بكلمة "أنا"، فإن هذا يعني أن أفكاره تركز على رغباته ومشاعره هو فقط، وفي هذه الحالة يكون بحاجة إلى التوقف ومراجعة نفسه، ومحاولة التفكير في مشاعركِ واحتياجاتك أنتِ أيضاً.2- كل شيء يدور حولهأنتِ تقضين وقتاً طويلاً في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، وربما أيضاً في عملك، ولكن زوجك لا يرى كل هذا، ويفكر فقط في تأثير إجهادك عليه؟ أو مثلاً تستقبلين أقاربك، فيشعر بالضيق ولا يفكر سوى في وقت راحته في المنزل، ولا يضع اعتباراً لسعادتك بزيارة أهلك؟ حتى مع وجود أعباء أكبر بكثير، فإنه يتخطى كل الهموم ويركز على الأشياء الصغيرة التي قد يكون لها تأثير عليه؟ إنه رجل أناني، ويحتاج إلى لفت انتباهه ليحاول صرف انتباهه عن نفسه قليلاً، والتفكير في من حوله.3- يريد تحقيق رغباته مهما كلف الأمرإذا كان زوجك يغامر بأي شيء في سبيل تحقيق رغباته، ولا يبالي بالثمن الذي يدفعه هو ومن حوله، ولا يقبل بتسوية أبداً، مثلاً يغير سيارته بسيارة أحدث حتى إن كلّف الأمر تعثّر الأسرة بأكملها مالياً طوال العام، أو يصر على ممارسة الجنس مهما كنتِ مرهقة أو مريضة، إنه لا يقبل بتسوية مقابل راحة من حوله وأمانهم، فهو لا يرى سوى رغباته، التي يضعها على قمة الأولويات دائماً مهما كلّف الأمر، بالطبع هذا الرجل أناني ومتمركز حول ذاته.