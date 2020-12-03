المرأة

النجمات العربيات يلتقين بأناقتهن على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)

Lebanon 24
03-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-771632-637426102633170602.jpg
Doc-P-771632-637426102633170602.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقت نجمات الشاشة العربية مساء أمس في ليلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 لعام 2020، حيث شهدنا هذه السنة، رغم كلّ شيء، أناقة لافتة وخيارات متميّزة للكثير من الأسماء التي اعتادت أن تُبهرنا بأزيائها وإطلالاتها. اليكم ابرز هذه الاطلالات:
 
 
هنا الزاهد
 
 
يسرا
 
 
ليلى علوي 
 
 
اروى جودة
 
 
صبا مبارك 
 
 
ميس حمدان 
المصدر: نواعم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:03 | 2020-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2020-12-03
12:00 | 2020-12-03
09:00 | 2020-12-03
06:00 | 2020-12-03
22:00 | 2020-12-02
18:00 | 2020-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website