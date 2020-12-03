النجمات العربيات يلتقين بأناقتهن على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة (صور)

التقت نجمات الشاشة العربية مساء أمس في ليلة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 لعام 2020، حيث شهدنا هذه السنة، رغم كلّ شيء، أناقة لافتة وخيارات متميّزة للكثير من الأسماء التي اعتادت أن تُبهرنا بأزيائها وإطلالاتها. اليكم ابرز هذه الاطلالات:

هنا الزاهد

يسرا

ليلى علوي

اروى جودة

صبا مبارك

ميس حمدان