طرق طبيعية لتغذية فروة رأسك الجافة



فيما يلي مجموعة من العلاجات المنزلية الطبيعية للتخلص من جفاف فروة الرأس، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

زيت جوز الهند هناك أوقات يمكن أن يتسبب فيها تغير الطقس أو استخدام منتجات كيميائية قاسية في جفاف فروة الرأس. لهذا السبب لا بد من التركيز على بعض العلاجات المنزلية المصنوعة من مكونات طبيعية بالكامل لتهدئة الجلد الجاف على فروة رأسك.فيما يلي مجموعة من العلاجات المنزلية الطبيعية للتخلص من جفاف فروة الرأس، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:زيت جوز الهند

بضع قطرات من زيت جوز الهند ممزوجة ببضع قطرات من زيت شجرة الشاي تعمل كالسحر. قومي بتسخين الخليط وضيعه على فروة رأسك ومن ثم دلكيه لمدة 5-7 دقائق. اتركيه لمدة ساعة قبل غسل شعرك. من الأفضل أن تتركي الزيت على فروة الرأس طوال الليل. سيساعد ذلك بسهولة في تقليل جفاف فروة رأسك وترطيبها.

عصير الليمون

قسّمي شعرك إلى أقسام، واعصري الليمون برفق على رأسك وافركيه جيداً. اتركيه على شعرك لمدة 5 دقائق قبل شطفه وترطيبه بالطريقة المعتادة. يساعد الليمون في موازنة درجة حموضة فروة رأسك، كما أنه يقلل من جفافها.

عصير البصل

خذي ربع كوب من عصير البصل واخلطيه مع ملعقة كبيرة من العسل. امزجي الخليط جيدًا وضعيه على فروة رأسك باستخدام كرة قطنية. اتركيه لمدة 15-30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو المعتاد. البصل غني بالمواد الكيميائية النباتية التي تساعد في تقليل جفاف فروة الرأس.

عصير الصبار

استخرجي جل الصبار الطازج من أوراقه وأضيفي بعض الماء إليه. امزجي الخليط جيدًا وضعيه على فروة رأسك وشعرك. اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو والبلسم المعتاد. يزود الصبار فروة رأسك بالأحماض الأمينية والفيتامينات والأحماض الدهنية والسكريات. الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات الموجودة فيه تقضي على أي عدوى وتقلل من جفاف فروة الرأس.

الزبادي

خذي بيضة واحدة، و2-3 ملاعق كبيرة من الزبادي الخالي من النكهات، وملعقة كبيرة من العسل واخلطيها جميعًا. ضعي المزيج على فروة رأسك وشعرك. اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه بالشامبو العادي. الزبادي له القدرة على تهدئة فروة الرأس كما أنه يزيل الجفاف والقشرة. يساعد محتوى البروتين العالي في البيض في تغذية فروة الرأس وتقليل الجفاف.