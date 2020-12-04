سر جمال جينيفر لوبيز الطويل الأمد موجود في مطبخك

لأكثر من عقدين، كانت جينيفر لوبيز الدعامة الأساسية في الموسيقى الشعبية أو pop music.ظهرت لأول مرة كـ Fly Girl في عام 1991 في In Living Color، ولعبت النجمة العديد من الأدوار المتنوعة. من التمثيل في الأفلام الرائجة إلى العمل خلف الكواليس كمصممة أزياء إلى إنشاء أغاني ناجحة خالدة... لقد فعلت كل شيء، تقريباً.نظراً لأننا شهدنا التحول المهني للوبيز بمرور الوقت، هناك شيء واحد عن النجمة لم يتغير بعد: توهجها الشبابي من دون مجهود.لسنوات، كان العالم يراقبها في رهبة، متسائلاً ما هي أسرار جمال لوبيز وكيف يمكننا الحفاظ على إشراق العشرينات من العمر مع تقدمنا في السن. لكن فيما أن لوبيز حققت ذلك بالتأكيد في سن الـ51، تبدو جيدة بالنسبة إلى سنها.لحسن حظّنا، إنها تريد الشيء نفسه لجميع النساء أيضاً. لهذا السبب أصبحت جاهزة أخيراً للسماح لنا بكل شيء كنا نتوق إلى معرفته مع إطلاق JLo Beauty.قبل أن نبدأ بتفاصيل المجموعة، لا يجب أن تختلط عليك الأمور: لمجرد أن لوبيز تشرب من الكوب الكريستالي وتتمتع بحياة من الرفاهية، لا يعني ذلك أن خط جمالها يتكون من مكونات مثل مسحوق الماس والذهب عيار 24. بدلاً من ذلك، اختارت النجمة التمسك بجذورها، باستخدام زيت الزيتون كعنصر أساسي في المجموعة.تقول: "كانت أمي تقول إن زيت الزيتون هو العلاج لكل شيء. إنه سر استخدمته على مر السنين لأنه يعمل حقاً. لذلك، عندما ذهبنا لتطبيق ذلك، كان هذا أول شيء قلته: يجب أن يكون مستخلص زيت الزيتون كأساس".مركب الزيتون الموجود في JLo Beauty عبارة عن مزيج من 4 أجزاء من السكوالين والزيت المخمر والزيت البكر الممتاز ومستخلص الأوراق التي تساعد على توصيل مضادات الأكسدة إلى الجلد. في التجارب السريرية، أثبت أنه يساعد في منح الترطيب طوال اليوم، ما يؤدي إلى بشرة متألقة وندية عموماً.