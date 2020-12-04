المرأة

نانسي عجرم بملامح مختلفة: وجهها منتفخ.. حامل بطفلها الرابع؟

Lebanon 24
04-12-2020 | 09:00
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فاجأت الفنانة نانسي عجرم الجمهور بتغير طفيف بملامح وجهها اذ بدا منتفخا، فيما رجح متابعون ان تكون حاملا بطفلها الرابع.

 

ونشرت نانسي فيديو عبر حسابها على تطبيق "انستغرام" اعلنت فيه انها أصبحت سفيرة "بستان الأطفال" الذي يتضمن أهم البرامج التعليمية والترفيهية للطفل العربي.

 
 
 

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)

 

 
 

ودعت نانسي الأطفال لمتابعة الأفلام والمسلسلات وكل ما هو جديد من البرامج المميزة التي سيقدمها "بستان الأطفال".

 

 
 

وأشادت العديد من متابعات عجرم بهذه الفكرة، لكن البعض ذهب في اتجاه آخر وأشاروا إلى ان الفنانة بدت مختلفة عما ظهرت عليه في الاطلالات الأخيرة ولفتوا إلى انها ظهرت بوجه منتفخ ، متسائلين عما اذا كانت حاملا بطفل جديد أم ان ملامحها طبيعية.

المصدر: فوشيا
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