المرأة

بعدما أخفت الأمر.. فيفي عبده تكشف حقيقة مرضها: "أحتاج دعاءكم" (فيديو)

Lebanon 24
04-12-2020 | 15:00
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نشرت الفنانة المصرية فيفي عبده فيديو على حسابها الخاص على "إنستغرام" كشفت من خلاله مرورها مؤخرًا بأزمة صحية مؤكدة أنها أخفت ذلك الأمر عن جمهورها من دون أن تشاركهم بها أملًا منها في تحسن صحتها.

 

وقالت فيفي في الفيديو إنها تتمنى من الله أن يخفف عنها ما هي فيه، وأنها متأكدة أنها ستكون أفضل بفضل الله وحب الناس لها، ولم تفصح فيفي عن سبب هذه الأزمة أو تفاصيلها، واكتفت بطلب الدعاء من الجمهور وعلقت على الفيديو بالقول: "بحبكم مش عاوزة أقول حاجة تانية".

A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)


 
 

يذكر أن فيفي كانت قد نشرت منذ فترة مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب لتكشف عن مرورها بأزمة صحية مطالبة الجمهور أن يدعو لها بالشفاء.

 

المصدر: لها
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