المرأة

نيكول سابا تظهر بالحجاب.. شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
04-12-2020 | 18:00
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فاجأت الفنانة نيكول سابا متابعيها بأحدث صورة نشرتها على حسابها على "إنستغرام"، حيث ظهرت فيها مرتدية الحجاب.

 

A post shared by Nikki (@nicolesabaaa)


 

وأطلق هذا الأمر موجة من التعليقات في أوساط المتابعين، وتساءل بعضهم عن سبب ظهورها بهذه الإطلالة، فيما انقسم آخرون بين من رأوا أن الحجاب يليق بها ومن أشاروا إلى العكس.

 

ومما كُتب في التعليقات: "لقد أزداد وجهك روعة وجمالاً بالحجاب الإسلامي" و"من غير حجاب أحلى" و"شو معنى الصورة ما فهمنا؟" و"شو بيجنن عليكي" و"ما أجملك" و"حلو عليكي لحجاب".

 

يُشار إلى أن نيكول كانت قد أثارت الجدل بسبب تعليقها على موضوع لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث عبّرت عن خوفها منه.

المصدر: لها
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