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المرأة
فيديو نادر وعفوي.. الأمير وليام يضع المكياج على وجه الأميرة ديانا
Lebanon 24
04-12-2020
|
22:00
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نشرت صحيفة Daily Mail البريطانية فيديو نادراً تم تسجيله منذ أكثر من 35 عاماً للأميرة الراحلة ديانا، وظهرت فيه برفقة ابنها الأكبر الأمير وليام، وهو يضع المكياج على وجهها بأسلوبه الخاص.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن الصورة التُقطت في العام 1985 أثناء جلسة تصوير عائلية أجراها المصور تيم غراهام، وجمعت الأميرة الراحلة وولديها وليام، 3 سنوات، وهاري، عام واحد، في قصر كينسنغتون الملكي.
وأشارت إلى أن الجزء المتبقي من المقطع يُظهر ديانا وزوجها الأمير تشارلز وهما يشجعان طفلهما الأكبر بطريقة عفوية على تقبيل شقيقه الأصغر. واضافت أنه تمت أيضاً مشاهدة ولي العهد وهو يحثّ طفليه على النظر مباشرةً إلى الكاميرا، وأن هاري زحف في اتجاه المصور لكي يعرف ما يفعله، وهو ما دفع الأميرة إلى الطلب من تشارلز الذهاب لإحضاره.
وتناقل الفيديو عدد كبير من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر الكثيرون عن اشتياقهم لأميرة القلوب، خصوصاً في ظل الظروف التي تشهدها الأسرة الملكية مع ابتعاد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وابنهما أرتشي عنها.
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