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المرأة
المذيعة اللبنانية الأشهر عالمياً.. ما سرّ نحافة ريا أبي راشد؟ (فيديو)
Lebanon 24
05-12-2020
|
09:00
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حضرت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد فعاليات اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42.
أدلت ريا بعدد من التصريحات الصحفية وكان أبرزها عن سر نحافتها مؤخراً، وموقفها من دخول مجال التمثيل.
عن نحافتها قالت ريا أن انتشار فيروس كورونا هو السبب وراء نحافتها، وجلوسها في المنزل فترة طويلة للوقاية من الفيروس جعلها تتبع حمية غدائية صارمة.
وتُعد ريا المذيعة اللبنانية الأشهر عالميًا اليوم، حيث حاورت معظم نجوم ونجمات العالم ووقفت على أهم مسارح الكون.
متزوجة من إيطالي وتقيم معه في روما ولديها ابنة وحيدة منه. ورغم شهرتها ونجاحاتها لم تخضع للجراحات التجميلية وحافظت على ملامحها.
المصدر: الجرس
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