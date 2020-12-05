لهذه الأسباب.. ضعي مستحضرات التجميل في الثلاجة!

إن كنت من اللواتي لا يطبقن الماكياج بصورة يومية لا شكّ بأن مستحضراتك خارج الثلاجة ستتفكك وتضطرين الى التخلص منها بعد 6 أشهر من دون أن تستفيدي من استعمالها. إن تركيبة مستحضرات مكياج البشرة تتعرض للتفكك لاحتوائها مكونات وزيوت قد تتفاعل بأسلوب سلبي مع تقلبات الحرارة ما يؤدي الى فسادها وبالتالي الى إنتهاء صلاحيتها بشكل سريع. لذلط ضعيها في الثلاجة واستفيدي منها لأطول فترة ممكنة.حين يتعلق الأمر بالكونسيلر وكريم الأساس وجميع التركيبات السائلة لا شكّ بأنك تعلمين جيداً أن الحرارة العالية تؤذي البشرة وتسبب في ترهلها وفي ظهور علامات تعبها، لذلك يعتبر الترطيب والبرودة من أكثر الأشياء التي تفيدها وتشد الجلد لتحافظ على شبابها، وكذلك الحال عندما تطبقين كريم الأساس والكونسيلر ذات التركيبة الباردة! لا تكتفي هذه الحيلة بمنحك بشرة مشدودة إنما أيضا تساعد على تقليص حجم الميام. واكتشفي أيضاً فوائد تدليك البشرة بالثلج﻿.إن أحمر الشفاه والماسكارا وأقلام تحديد الفم جميعها تتعرض للبكتيريا والفطريات لاسيما وأنها توضع مباشرة على الوجه فتحمل معها خلايا كثيرة قد تتفاعل مع تقلبات الطقس فتصبح بيئة خصبة لتكاثر الفطريات. أما في حال وضعتها في الثلاجة بذلك ستحمينها من الرطوبة ما يمنع هذه المشكلة ويحافظ على تركيبتها في الوقت عينه.