بعد الشائعات.. كندة علوش: لست أكبر من عمرو يوسف ولهذا السبب أحببته





وقالت كندة أثناء استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا: "حبيت عمرو عشان عنده أسلوب راقي في التعامل مع الستات وشيك، بتعصب منه لما بيمسك الموبايل وقت طويل، وبيسرح وميركزش معايا".



وتابعت كندة، إن أول من قام بالاعتراف بالحب هو عمرو يوسف وليست هي ولكنها بعد اعترافه قامت هي بتكملة كل شئ، مشيرة إلى أن زواجها من شخص أنيق يجعلها تهتم بنفسها أكثر من اللازم.



وأضافت علوش، أن "عمرو يوسف يحبها جدا ولا يستطيع أن يرى غيرها ويعاملها بكل رفق وحنية، وعندما قامت أبلة فاهيتا بمعاكسة عمرو يوسف أمام كندة علوش، قامت كندة علوش بعمل حركة "خمسة وخميسة" لها خوفا من الحسد".



وتابعت كندة علوش أنها تقوم بارتداء ملابس زوجها في بعض الاحيان واستخدام متعلقاته، مشيرة إلى أنها قامت بتغير أشياء بسيطة في عمرو يوسف منها جعلته يحب الجلوس والبقاء في المنزل أكثر من البداية. كشفت الفنانة السورية كندة علوش، للمرة الأولى حقيقة الشائعات التي ظهرت بمجرد الإعلان عن زواجها من النجم عمرو يوسف، ومنها وجود أطفال من زيجتها الأولى، وإنها أكبر في العمر من عمرو، وسردت تفاصيل الشرارة الأولى لقصة الحب بينهما داخل كواليس تصوير عمل فني.وقالت كندة أثناء استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا: "حبيت عمرو عشان عنده أسلوب راقي في التعامل مع الستات وشيك، بتعصب منه لما بيمسك الموبايل وقت طويل، وبيسرح وميركزش معايا".وتابعت كندة، إن أول من قام بالاعتراف بالحب هو عمرو يوسف وليست هي ولكنها بعد اعترافه قامت هي بتكملة كل شئ، مشيرة إلى أن زواجها من شخص أنيق يجعلها تهتم بنفسها أكثر من اللازم.وأضافت علوش، أن "عمرو يوسف يحبها جدا ولا يستطيع أن يرى غيرها ويعاملها بكل رفق وحنية، وعندما قامت أبلة فاهيتا بمعاكسة عمرو يوسف أمام كندة علوش، قامت كندة علوش بعمل حركة "خمسة وخميسة" لها خوفا من الحسد".وتابعت كندة علوش أنها تقوم بارتداء ملابس زوجها في بعض الاحيان واستخدام متعلقاته، مشيرة إلى أنها قامت بتغير أشياء بسيطة في عمرو يوسف منها جعلته يحب الجلوس والبقاء في المنزل أكثر من البداية.

وردت كندة علوش، على الشائعات التي تعرضت لها بعد زواجها من النجم عمرو يوسف، قائلة: "أنا مش أكبر من عمرو احنا في نفس السن وهو أكبر شوية"، كما راجت شائعات وقتها تقول ازاى هيتجوز واحدة عندها عيال؟ فردت "أنا معنديش أي عيال قبل عمر وعندي بنتي حياة من عمرو بس"، وعن عمليات التجميل التي تردد انى خضعت لها كانت صورة واستخدمت فيها فلتر إنستغرام.





وبسؤالها عن كيفية التعامل مع معجبات عمرو، ردت قائلة: "المعجبة المؤدبة أنا مؤدبة معاها و في بنات بتعاكسة على السوشيال ميديا، لكن بقى المعجبة اللى بتشوفه واحنا خارجين وتأخذها الحماسة أوى بتلاقي كلمة منى".