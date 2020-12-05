إليك وصفة طبيعية فعالة بمفعول "البوتوكس"

تحتاج الكثيرات إلى تلقي حقن البوتوكس من أجل إزالة التجاعيد والحصول على بشرة أكثر نضارةً وشباباً. لكن يبدو أنه يمكن تحقيق الهدف نفسه وإن بعد مرور مدة طويلة من خلال تطبيق بعض الوصفات الطبيعية، ومنها وصفة نشاء الذرة وعصير الجزر، والتي يحتاج تحضيرها إلى ملعقة طعام من نشاء الذرة، ملعقة طعام من الكريما الحادّة و5 ملاعق طعام من عصير الجزر.

1 يُمزج نشاء الذرة مع نصف كوب من ماء الشرب.

2 يُضاف إلى المزيج 100 ملل من الماء المغلي.

3 يوضع الخليط على نار هادئة إلى أن يتكثّف ويصبح سميكاً.

4 يُرفع عن النار ويُترك ليبرد.

5 يُضاف عصير الجزر والكريما وتُخلط المكونات جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس تماماً.

6 يُنظّف الوجه جيداً قبل تطبيق المزيج عليه. والأفضل تقشير البشرة قبل هذا للحصول على أفضل نتيجة.

7 يُترك القناع على الوجه لمدة 30 دقيقة قبل الغسل جيداً بالماء الفاتر.

يمكن استخدام هذا المزيج لمدة 3 أيام متتالية مع الاحتفاظ بالكمية المتبقية في الثلاجة. وقد يلاحَظ بعد هذا أن الخطوط وعلامات التقدّم في السنّ خفّ ظهورها.