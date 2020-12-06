ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تشعل مواقع التواصل.. ظهرت بروب الاستحمام (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي مؤخرا صورة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بروب الاستحمام.

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A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)





وقد لاقت الصورة اعجاب العديد من متابعيها الذين اثنوا على جمال مايا.

يُذكر ان مايا متواجدة حالياً في دبي.

مايا رعيدي لا زالت تحمل ملكة جمال لبنان للعام الثالث على التوالي فهي انتخبت عام 2018، وبسبب الاضطرابات السياسية التي أحدثتها الاحتجاجات لم يستطع لبنان أن ينظم المسابقة السنوية لاختيار ملكة الجمال عام 2019، وفي 2020 حالت جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت 4 آب من دون تنظيم المسابقة.