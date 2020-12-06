اختبار شخصية: طريقة جلوسك تكشف الكثير عنكِ!

لكل امرأة طريقتها الخاصة بالجلوس وتكون المفضلة لديها لأنها تشعرها بالراحة. ولهذه الطريقة أو الوضعية دلالات خاصة عن شخصيتها. ما هي طريقتك في الجلوس عادة؟

1-بطريقة لطيفة ومحتشمة: صاحبة هذه الطريقة في الجلوس تملك شخصية حذرة وتسيطر على نفسها بقوة وربما يأخذها بعض الوقت للانفتاح. تفضل طريقة الحب الروحية أكثر منها الجسدية.

2-الساقان منحنيتان قليلا: تملك صاحبة هذه الوضعية ثقة كبيرة بنفسها ومعايير كبيرة تجاه الرجال ولا ترضى بالوسط. ولكن إن اكتشفت المعنى الحقيقي للسعادة يمكنها أن تغير رأيها.

3- الساقان في تقاطع: هذا النوع من النساء كسول جدا. من الصعب أن تقول لشريكها أنها تحبه. ترغب أن يقوم الرجل بالمبادرة واتخاذ الخطوة الاولى. ولكن إن كانت الساق اليمنى فوق اليسرى، فذلك على العكس يعني أنها نشيطة وتحب اتخاذ قرارها بنفسها.

4- الكاحلان في تقاطع: هذا النوع من النساء أناني ولا يبالي بمشاعر الآخرين. لا يأخذن الاوضاع الراهنة بعين الاعتبار ولا تكون علاقاتهن ناجحة.

5- الركبتان في تواصل والكاحلان بعيدان: صاحبة هذا الشكل تكون شابة في الصميم والقلب. وتحب الرجل الذي يكبرها في السن. إن لم تحب الرجل من المرة الاولى، فتبعد عنه ولا تعطيه فرصة ثانية.

6- ساقان ممدودتان وواحدة فوق الاخرى: صاحبة هذا الشكل تبالي بما يقوله الغير عنها. هي منفتحة تجاه الموضة والاتجاهات الحديثة. يمكنها ان تكون ناضجة وطفلة في نفس الوقت. تحب الدلع وتكره الرجل العنيد.