المرأة

بعدما قلدتها.. هكذا ردت أصالة على كندة علوش

Lebanon 24
06-12-2020 | 15:00
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حلت الفنانة السورية كندة علوش ضيفة على برنامج "من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا، حيث طلبت منها تقليد بعض الفنانين، وتمكنت كندة من تقليد صديقتها الفنانة السورية أصالة بشكل جيد جداً مما دعا أصالة لأن تعلق على تقليد كندة لها عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "عندها حقّ كنّوده أنا بحكي بمواضيع مختلفة بذات الوقت".

محاولة #كنده_علوش بتقليد #اصالة ببرنامج #ابلة_فاهيتا مهضومة كتير طالعة منها من دون مبالغات بتقليد وخصوصي بتغير الحديث بثانية عشر مرات 🤣🤭@KindaAlloush @AssalaOfficial pic.twitter.com/VE6SyZQEdL

 
 

من ناحية أخرى، أصدرت شركة "روتانا" أغنية "الفرق الكبير" للمطربة أصالة، لتكون أول أغنية تصدرها منفردة بعد إصدارها ألبومها الجديد "لا تستسلم" الذي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

 

يذكر أن كندة علوش كانت قد عادت للشاشة الصغيرة من جديد بعد فترة ابتعاد عن الفن بسبب رعايتها لابنتها "حياة" والتي أنجبتها من زوجها الفنان عمرو يوسف، وعرض مؤخراً لكندة حكاية "ضي القمر" وهي الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا" والذي يتكون من عدة حكايات منفصلة كل حكاية عشر حلقات، وعرض منها حتى الآن ثماني حكايات.

المصدر: لها
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