المرأة

صورة جريئة لهيفا وهبي تشعل مواقع التواصل وتتصدر التراند

Lebanon 24
07-12-2020 | 12:00
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أعادت الفنانة هيفا وهبي نشر صورة لها من حفل ميلادها الذي احتفلت به في آذار الماضي، ونجحت بأن تتصدر تراند السوشيال ميديا بجمالها وجرأتها.

 

ونشرت هيفا صورتها عبر تطبيق انستغرام وبدت فيها بإطلالة أنيقة بفستان برتقالي قصير وضيق، مع كولون أسود يصل الى منتصف الفخد بدونتيل مميّز. وما زاد من جمال اطلالتها قصّة الشعر التي اعتمدتها مع نظرات شمسية بتصميم جميل.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 
 

الصورة نالت اعجاب الالاف من متابعيها، الذين التفتوا بشكل أساسي الى السيجارة التي تضعها في فمها لتتماشى مع الشخصية التي اختارتها خلال جلسة التصوير وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت بجمالها وأناقتها.

 

من جهة ثانية، يبدو أن النجمة اللبنانية وافقت بصورة مبدئية على التعاون مع مشاركة الفنانة المصرية يسرا، لأول مرة بطولة مسلسل تلفزيوني سيعرض في موسم دراما رمضان 2021. وصرح منتج المسلسل، جمال العدل، أن هيفا لم تتعاقد على العمل الفني حتى الآن لظروف سفرها إلى الولايات المتحدة الأميركية، لكنها ستوقع بعد عودتها مباشرة من هناك، بحسب برنامج "Et بالعربي".

المصدر: لها
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