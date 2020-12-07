المرأة

هذه آخر تطورات حالة فيفي عبده الصحية ومعاناتها مع الألم

Lebanon 24
07-12-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-772687-637429326172450282.jpg
Doc-P-772687-637429326172450282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت الفنانة فيفي عبده قبل عدة أيام مرورها بأزمة صحية لم تكشف تفاصيلها، الا انها عادت من جديد تطلب من جمهورها الدعاء، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وكتبت: "يارب تكونوا بتدعولي"، لتتلقى رسائل وتعليقات من جمهورها الذي تمنى لها الشفاء.

 

وعلمت "لها" من مصادر خاصة أن الفنانة المصرية تعاني من آلام وأوجاع شديدة في فقرات الظهر تمنعها حتى من الحركة داخل منزلها وهي تحتاج للراحة والعلاج.

 

وكانت فيفي قد نشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها تتمنى من الله أن يخفف عنها ما هي فيه، وأنها متأكدة أنها ستكون أفضل بفضل الله وحب الناس لها، دون الإفصاح عن أي تفاصيل لأزمتها الصحية.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
22:00 | 2020-12-07
18:00 | 2020-12-07
12:00 | 2020-12-07
09:00 | 2020-12-07
06:00 | 2020-12-07
22:00 | 2020-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website