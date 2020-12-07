هذه آخر تطورات حالة فيفي عبده الصحية ومعاناتها مع الألم

كشفت الفنانة فيفي عبده قبل عدة أيام مرورها بأزمة صحية لم تكشف تفاصيلها، الا انها عادت من جديد تطلب من جمهورها الدعاء، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وكتبت: "يارب تكونوا بتدعولي"، لتتلقى رسائل وتعليقات من جمهورها الذي تمنى لها الشفاء.

وعلمت "لها" من مصادر خاصة أن الفنانة المصرية تعاني من آلام وأوجاع شديدة في فقرات الظهر تمنعها حتى من الحركة داخل منزلها وهي تحتاج للراحة والعلاج.

وكانت فيفي قد نشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها تتمنى من الله أن يخفف عنها ما هي فيه، وأنها متأكدة أنها ستكون أفضل بفضل الله وحب الناس لها، دون الإفصاح عن أي تفاصيل لأزمتها الصحية.