المرأة

3 خطوات تساعدك عندما تقعين في أخطاء الأمومة

Lebanon 24
07-12-2020 | 22:00
A-
A+
Doc-P-772749-637429456232238962.jpg
Doc-P-772749-637429456232238962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحاولين طوال الوقت التحكّم بأعصابك والتعامل مع أطفالك بصبر وهدوء وحكمة، ولكن في بعض الأحيان قد تتعرضين لضغوط تدفعك نحو فقدان أعصابك أو التعامل مع أطفالك بطريقة غير حكيمة، وفي هذه الحالة لا يجب أن تستغرقي في الشعور بالذنب، لا تكوني قاسية على نفسك، فأمامك مهمة أهم، وهي إصلاح الخطأ. وفي ما يلي 3 خطوات تساعدك عندما تقعين في أخطاء الأمومة.
 
1- اعتذري
طفلك لازال صغيراً، ولكنه يعرف عندما تقعين في الخطأ، لذلك لا يمكنكِ المضي قدماً والتظاهر بأن شيئاً لم يحدث، عندما تخطئين يحتاج طفلك إلى رؤية الصدق والنزاهة في تعاملك مع الموقف، وهذا يعني الاعتذار لطفلك.
اعتذارك بنحو واضح وصريح لطفلك، يعوّضه عما لحق به من أذى، ويعزز صورتك الحسنة أمامه، ويبرهن على صدق الأخلاق التي تعلّمينه إياها، كما يوضح لطفلك مدى حبك له وحرصك على استقرار علاقتكما، وأيضاً يسهم كثيراً في استعادة علاقتك بطفلك.
 
2- استئصال محفزات غضبك
إذا لم تفكري جيداً وتتوصّلي إلى الدافع الذي حفزك وأدى إلى غضبك، فسوف يتكرر غضبك، وبعد عدة مرات لن يفيد الاعتذار، لذلك أنتِ بحاجة إلى البحث عما وراء وقوعك في الخطأ، والقضاء على السبب الذي حفزك وأثار غضبك.
فكري جيداً عندما كنتِ غاضبة؛ هل كنتِ تشعرين بالإرهاق؟ الجوع؟ هل تعاملتِ بهذه الطريقة مع طفلك بسبب خلفيات قديمة من طفولتك؟ عندما تحددين السبب، سوف تتمكنين من القضاء عليه، أو استبداله بردود فعل صحية لتجنب الوقوع في الخطأ مرة أخرى.
 
3- استعيني بطرف آخر
في بعض الأحيان تحتاجين إلى مساعدة خارجية، لا بأس بها، قد تستعينين بزوجك، أو والدتك ،أو ربما تحتاجين إلى استشارة نفسية لمساعدتك على التحكّم بأعصابك، افعلي أي شيء من أجل عدم الإضرار بعلاقتك مع طفلك.
المصدر: نواعم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
18:00 | 2020-12-07
15:00 | 2020-12-07
12:00 | 2020-12-07
09:00 | 2020-12-07
06:00 | 2020-12-07
22:00 | 2020-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website