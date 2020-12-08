خطوات سهلة لتطبيق مكياجك بخمس دقائق فقط!

هل تشعرين بالتعب من الاستيقاظ باكراً لتطبيق مكياجك عند الصباح وتبحثين عن طريقة لوضع مكياج في 5 دقائق فقط؟ هل مللت من الوقوف لساعات طويلة امام المرآة بهدف وضع مستحضرات التجميل على وجهك قبل الخروج من المنزل؟ ما هي الخطوات التي يجب أن تتبعيها؟

أولاً، لا بدّ من غسل وجهك جيداً وتنظيفه وتطبيق الكريم المرطّب لحمايته من الجفاف والحفاظ على ترطيبه رغم تطبيق المكياج.

ثانياً، احرصي في هذه الخطوة على وضع البرايمر على كامل الوجه. فهذا المستحضر كفيل بحماية بشرتك من أضرار المكياج على الجلد والخلايا.

ثالثاً، استخدمي خافي العيوب او الكونسيلر لإخفاء شوائب البشرة، خصوصاً الهالات السوداء التي تظهر أسفل العينين، او اثار حب الشباب على البشرة والتصبغات.

رابعاً، في هذه المرحلة استعيني بظلال العيون الناعمة كالألوان الترابية أو البيج او الزهري الفاتح وطبّقيها على الجفن العلوي بالقرب من الرموش.

خامساً، بواسطة ظلال عيون بلون داكن، كالاسود او الرمادي، يمكنك تحديد حدود العينين عند الجهة الخارجية وعلى الجفن العلوي.

سادساً، لا تنسي تطبيق المسكارا على الرموش من دون المبالغة في الإكثار منها، وضعي أحمر شفاه شفّاف ولمّاع لتضفي البريق الى الاطلالة.