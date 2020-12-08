بعد إخفاء خبر حملها.. ميريام فارس تكشف عن مولودها الجديد (فيديو)

شاركت النجمة ميريام فارس محبيها ومتابعيها عبر "ستوري إنستغرام" مقطع فيديو عفوي لمولودها الجديد "دايف".وظهر دايف وهو يشرب الحليب الخاص به في مقطع عفوي حيث وضعت ميريام عدد من القلوب تعبيراً منها على درجة محبتها له.وكانت ميريام قد فاجأت محبيها منذ فترة بخبر وضعها مولود جديد بعدما أخفت عنهم خبر حملها.