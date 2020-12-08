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زينة تحرج مذيعاً على الهواء وترفض الحديث عن أولادها: "إنت مين" (فيديو)

Lebanon 24
08-12-2020 | 18:00
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كشفت الفنانة المصرية زينة السبب الحقيقي في عدم ظهورها في المهرجانات المختلفة مثل الجونة والقاهرة السينمائي، وذلك خلال لقاء تلفزيوني على هامش تكريمها بجائزة أفضل ممثلة سينما في مهرجان الأفضل لعام 2020.

 

وقالت: "أنا مش فستان على السجادة الحمراء بحضر لما بكون هستلم جايزة أو أسلم حد من زمايلي جايزة أو عضو في لجنة التحكيم يكون حضوري مؤثر، أنا ليا قيمة متعودتش أحضر وخلاص".

 

وأضافت أن تواجد الفنانات الكبار مثل إلهام شاهين وليلى علوي ويسرا شرف لأي مهرجان، ويضفن من قيمتهن للمهرجانات، مشيرة إلى أن تباعدها عن الإعلام والمشاركة في البرامج يرجع إلى انشغالها بالتصوير.

 

أما فيما يتعلق بعام 2020 قالت: "أقول للسنة دي إمشي بعيد كفاية كدا الحمد لله"، وعن جديدها قالت زينة إنها تحضر لفيلم ومسلسل جديدين.

 

ولدى سؤالها عن أبنائها أحرجت المذيع بقولها: "ليه اخبرك عنهم انت مين".

 

وعما إذا ستسمح لهما بدخول التمثيل قالت: "أنت ضامن إنك هتعيش عشان أقولك.. ولادي رجالة يعملوا اللي هما عايزينه"، ورفضت الحديث عنهم خوفا من الحسد: "ما تسيب أولادي بنفسهم".

 

ومازحت زينة المذيع بعد سؤالها عن القضايا بينها وبين أحمد عز وهددته بالضرب.

 

 

المصدر: لها

المرأة

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