المرأة

تغيير كبير بوجه ياسمين صبري.. والجمهور يعلق: "الشفايف أوڤر" (صورة)

Lebanon 24
08-12-2020 | 15:00
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أحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضجة مؤخراً بسبب صور أخذت من فيديو نشرته عبر خاصية "ستوريز" على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وتناقلها بعد هذا عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق وهو ما أتاح للمتابعين التعليق.

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وركز معظم هؤلاء على شكل وجه الفنانة ورأوا أن تغييراً كبيراً طرأ عليه وخصوصاً على مستوى الشفتين. وهو ما أشارت إليه تعليقاتهم ومما جاء فيها: "دكتور الفيلر ربنا ينتقم منه" و"هي بتغير في شكلها ولا أنا عنيا وجعاني؟" و"بوظت وشها" و"هي نفخت بقها ليه كده؟" و"مهما عملتِ انتِ ياسمين صبري وهي جورجينيا" و" الشفايف أوڤر" و"هي نفخت شفايفها وخدودها؟" و"كأنها نفخت شفايفها زيادة".

 

يشار إلى أن صبري تعرضت في وقت سابق للسخرية من الإعلامية الكويتية مي العيدان بسبب إطلالتها على السجادة الحمراء في افتتاح "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" بدورته الـ42 . ونشرت الأخيرة على حسابها على "انستغرام" مقطع فيديو للممثلة وعلقت: "اطلالة ياسمين صبري في مهرجان القاهره السينمائي. يا حليلها على بالها رايحة اتسوي الفوازير".

 

 

المصدر: لها
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