المرأة

5 طرق لاختيار السعادة في زواجك

Lebanon 24
08-12-2020 | 22:00
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قد تواجهين مشاكل في زواجك، ولكن بإمكانك اختيار السعادة، والأمر ببساطة أنكِ إن لم تختاري السعادة، فأنتِ ضمنياً تختارين التعاسة، والحقيقة أن اختيار السعادة في زواجك أمر يستحق العناء، فسعادة زواجك تعني أنكِ ستصبحين أكثر سعادة، وسيكون أطفالك أكثر سعادة، ومنزلك أكثر سعادة.
 
السؤال الآن هو كيف تختارين السعادة في زواجك؟ والإجابة تتلخص في 5 طرق تقدّمها لكِ السطور الآتية.
 
1- ركزي على الإيجابيات
فكري لماذا تزوجتِ زوجك؟ بالتأكيد أحببتِ فيه صفات معينة، مثل المرح أو الذكاء أو الطموح أو اللطف، فكري في الصفات الجيدة التي تحبينها في زوجك، وركزي على إيجابياته بدلاً من التركيز على السلبيات التي تجعلكِ غاضبة منه، وتأكدي أن التركيز على إيجابيات زوجك سوف تجعلكِ أكثر امتناناً لوجوده في حياتك وبالتالي تصبح علاقتك به أفضل.
 
2- ابحثي عن طرق أخرى للسعادة
لا تعتمدي على زواجك فقط للحصول على السعادة، فقد لا يكون زواجك كافياً لملء خزان سعادتك بالكامل، لذلك لا تشعرين بالسعادة الكافية، وهنا يكون من الحكمة البحث عن مصادر أخرى للسعادة، فكري في الأشياء التي ترسم ابتسامة على وجهك، هل التواصل مع الأصدقاء يسعدك؟ أم الحصول على جلسات طويلة للعناية بجمالك؟ قدمي لنفسك كل فرصة للسعادة، ستصبحين أكثر سعادة وينعكس هذا على حياتك الزوجية.
 
3- دعي الإيمان يغذّي سعادتك
وجود هدف أعظم في الحياة والسعي لتحقيقه يعطي معنى لحياتنا وبالتالي يمنحنا السعادة، والطريق الموثوق به لإيجاد هدفك الجوهري الأعظم في الحياة هو الإيمان بالله. بهذه الطريقة، أنتِ لا تبنين سعادتك على ردود فعل الآخرين على أفعالك أو جهودك، أنتِ سعيدة لأنكِ تعلمين أنكِ محبوبة من قبل من قدرته على الحب أكبر بكثير من قدرة زوجك، الله.
 
4- احصلي على قسط من الراحة
إذا استنفدت طاقتك، فلن يكون لديكِ القدرة على الشعور بالسعادة، ولا حتى القدرة على اختيارها، تذكري أن السعادة الحقيقية تكون بالامتنان للنعم الموجودة في حياتك، وإن كنتِ منهكة، فلن تتمكني من ملاحظة تلك النعم، وستكون قدرتك على الشعور بالسعادة أقلّ، لذلك احرصي على أخذ قسط كافٍ من الراحة لجسدك وعقلك.
 
5- استمري في محاولات التقرب لزوجك
في البداية قد تواجهين مقاومة من زوجك أو عدم مساعدة منه في محاولات التقرب منه، لا تيأسي، ضعي زواجك وأطفالك وسعادة أمام عينيكِ، واستمري في المحاولة حتى تحققي أهدافك في الحياة بسعادة مع أسرتك.
 
المصدر: نواعم
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