هكذا يجب ان تتعاملي مع كل شخص وفقاً لبرجه





الأبراج يمكنها أن تختصر الطريق وتكشف لك ما عليك تفاديه لدى تعاملك مع كل برج وبالتالي علاقة هادئة خالية من المشاكل.



الحمل



شخصية الحمل تنافسية وهو يسعى وبقوة خلف أحلامه بحماس بالغ. لذلك لا تحاولوا إطلاقاً وضع العراقيل أمامه. أي محاولة لمنع الحمل من تحقيق أهدافه تعني أنه سيتم إدراجكم على لائحته السوداء.



الثور



الثور لا يقدم إطلاقاً على إتخاذ قرارات غبية أو عشوائية، فهو يخطط مسبقاً لكل شيء وحتى لو إختبر موقفاً لم يكن في الحسبان ويتطلب الحسم فهو يفكر ملياً. لذلك ما عليكم تفاديه مع الثور هو حثه على إتخاذ القرارات بسرعة. إستعجاله لحسم الأمور لن ينتهي على خير لذلك عليكم الإبتعاد وتركه يفكر ملياً.



الجوزاء



شخصية الجوزاء مرحة وتعشق السعادة والمحادثات التي تبعث البهجة. لذلك عليك تفادي التذمر والحديث الدائم عن سوء حظكم وحياتكم التعيسة لأنهم سيبعدون أنفسهم عنكم. خلال تواجدكم مع الجوزاء عليكم التخلي عن الجدية والدراما والإستمتاع بالحياة قليلاً.



السرطان



برج حساس جداً لكنه بالتأكيد ليس ضعيف الشخصية. في الواقع السرطان من الأبراج التي تملك قوة داخلية مهولة لذلك ما عليكم تفادي القيام به هو التقليل من شأنهم لأن ردة فعلهم ستكون أسوأ مما يخيل إليكم.



برج الأسد

رغم كونه يميل أحياناً الى السطحية والغرور لكنه من الأبراج المخلصة التي تتوقع الإخلاص نفسه من الاخرين. لذلك أي نميمة أو حديث بالسوء عنه أو نشر الشائعات عنه ستجعله يتحول الى وحش مفترس.



العذراء



العذراء لا يمكنه إحتمال التعجرف أو الذي يعشقون الجدل . يكرهون وبشدة الذي يحاولون التبجح أو يعانون من حب الظهور، كما أنهم يكرهون العناد. لذلك كل ما يمكنه أن يخلق أو يؤدي الى الدراما يجب تفاديه لدى التعامل مع العذراء.



الميزان العلاقة مع الآخرين تتطلب الوقت والصبر وسعة الصدر. الوقت كفيل بكشف لنا ما يفضلون وما لا يفضلون، ما يثير سخطهم وما لا يثيره. أما الصبر فهو ضروري خلال مرحلة الإكتشاف تلك لأننا لا نعرف ردود أفعالهم وعليه فإن سعة الصدر نتيجة حتمية تمكننا من الإستمرار بعلاقتنا معهم.الأبراج يمكنها أن تختصر الطريق وتكشف لك ما عليك تفاديه لدى تعاملك مع كل برج وبالتالي علاقة هادئة خالية من المشاكل.الحملشخصية الحمل تنافسية وهو يسعى وبقوة خلف أحلامه بحماس بالغ. لذلك لا تحاولوا إطلاقاً وضع العراقيل أمامه. أي محاولة لمنع الحمل من تحقيق أهدافه تعني أنه سيتم إدراجكم على لائحته السوداء.الثورالثور لا يقدم إطلاقاً على إتخاذ قرارات غبية أو عشوائية، فهو يخطط مسبقاً لكل شيء وحتى لو إختبر موقفاً لم يكن في الحسبان ويتطلب الحسم فهو يفكر ملياً. لذلك ما عليكم تفاديه مع الثور هو حثه على إتخاذ القرارات بسرعة. إستعجاله لحسم الأمور لن ينتهي على خير لذلك عليكم الإبتعاد وتركه يفكر ملياً.الجوزاءشخصية الجوزاء مرحة وتعشق السعادة والمحادثات التي تبعث البهجة. لذلك عليك تفادي التذمر والحديث الدائم عن سوء حظكم وحياتكم التعيسة لأنهم سيبعدون أنفسهم عنكم. خلال تواجدكم مع الجوزاء عليكم التخلي عن الجدية والدراما والإستمتاع بالحياة قليلاً.السرطانبرج حساس جداً لكنه بالتأكيد ليس ضعيف الشخصية. في الواقع السرطان من الأبراج التي تملك قوة داخلية مهولة لذلك ما عليكم تفادي القيام به هو التقليل من شأنهم لأن ردة فعلهم ستكون أسوأ مما يخيل إليكم.برج الأسدرغم كونه يميل أحياناً الى السطحية والغرور لكنه من الأبراج المخلصة التي تتوقع الإخلاص نفسه من الاخرين. لذلك أي نميمة أو حديث بالسوء عنه أو نشر الشائعات عنه ستجعله يتحول الى وحش مفترس.العذراءالعذراء لا يمكنه إحتمال التعجرف أو الذي يعشقون الجدل . يكرهون وبشدة الذي يحاولون التبجح أو يعانون من حب الظهور، كما أنهم يكرهون العناد. لذلك كل ما يمكنه أن يخلق أو يؤدي الى الدراما يجب تفاديه لدى التعامل مع العذراء.الميزان

الميزان من الأبراج الودودة جداً التي يمكنها أن تحب الجميع. لكن أي شخص يحاول إستغلال لطافتهم هذه أو حسن نيتهم سيكون خارج حياتهم كلياً. لا يمكن خداع الميزان فهو يمكنه رصد أصحاب النوايا السيئة لذلك لا تحاولوا إستغلاله إطلاقاً.



العقرب



حين يثق بكم العقرب فهذا يعني أنكم قطعتم شوطاً كبيراً جداً معه لذلك ما لا يجب القيام به تحت أي ظرف من الظروف هو إفشاء سر من أسراره أو الكذب عليه. العقرب يعشق الإنتقام وحين يخطط للنيل من أحدهم فهو سيقوم بذلك وأنتم بالتأكيد لا تريدون رؤية جانبه المظلم.



القوس



عاشق دائم للحرية ومحب للحياة، لذلك لا تحاولوا الطلب منه الإستقرار كما لا تحاولوا محاصرته في زاوية ما. وضعه أمام خيارين يكون أحدهم التخلي عن حريته يعني أنه سيرحل من حياتكم.



الجدي

الجدي يملك شخصية طموحة ويحلم كثيراً وغالباً ما يحق أحلامه. ولأن النجاح هو شخصيته فهو يحيط نفسه بأشخاص لا يشككون بقدراته أو يغارون من نجاحه وإنجازاته. لذلك أن كنتم من الأشخاص السلبيين فستجدون أنفسكم خارج حياته.



الدلو 20



الدلو المستقل يحتاج الى مساحته الخاصة ليكون على طبيعته. ما يجب تفاديه هو الإلحاح وإغراقه بطلباتكم وحاجتكم إليه. الدلو لا يمكنه التعامل مع الأشخاص الذي يقومون بخنقه بحاجتهم اليه أو المتطلبين.



الحوت



الحوت يملك حدساً خارقاً لذلك فهو يملك القدرة على رصد المزيفيين. العلاقة معه يجب أن تكون واضحة ومباشرة لذلك لا تحاولوا التحايل عليه أو إدعاء عكس ما أنتم عليه. الصدق جزء أساسي من العلاقة مع الحوت.