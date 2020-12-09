المرأة

هيفا وهبي لن تحصل على لقاح فيروس كورونا.. لهذا السبب!

Lebanon 24
09-12-2020 | 15:00
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تزامنا مع بدء حملة التطعيم العام بلقاح فيروس كورونا في بريطانيا، وبدء الحديث عن حملات مماثلة في أغلب دول العالم، أعلنت النجمة هيفا وهبي قرارها بعدم الحصول على اللقاح، لأسباب تتعلق بعدم اختباره لمدة كافية.
 
ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام"رسالة باللغة الانكليزية: "40 سنة من الأبحاث المستمرة ولا يوجد علاج للإيدز، وعلى الأقل سنتين أبحاث ولا يوجد علاج للسرطان، وأبحاث مستمرة وكذلك لا علاج للانفلونزا العادية، واليوم وفي أقل من سنة اصبح هناك علاجاً لفيروس كورونا ويُطلب مني أن أستخمه؟ شكرًا ولكن لن أفعل؟". 
 
 
 
 
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