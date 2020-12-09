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المرأة
رانيا يوسف تشعل مهرجان القاهرة في ظهورها الأول على السجادة الحمراء (صورة)
Lebanon 24
09-12-2020
|
18:00
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بعد مضي أسبوع كامل على بدء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ظهرت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء الخاصة بعرض فيلم "عنها"، الذي يُعرض في المسابقة الدولية، ضمن فعاليات مهرجان الدورة 42 من المهرجان، في إطلالة هي الأولى لها في المهرجان لهذا العام، حيث تألقت بفستان طويل مفتوح عند الصدر، باللون الأخضر.
وأشعلت رانيا السجادة الحمراء بعدما تهافت الصحافيون ورجال الإعلام لالتقاط صور لها، مما دعاها لأن تقول لهم: "قولوا لي أين أقف وسوف أدور لتلتقطوا الصور كما يحلو لكم".
وبقيت رانيا لفترة طويلة على السجادة الحمراء أمام الصحافيين، مما دعا إدارة المهرجان لأن تطلب منها التوجّه إلى قاعة عرض الفيلم، ففعلت لتثير أزمة داخل القاعة بعدما اكتشفت أنه لم يُخصص لها مقعد ضمن مقاعد الفنانين، وطلبت إدارة المهرجان منها أن تجلس في مقاعد الإعلاميين، فثارت ثائرتها ولم تهدأ إلى بعد تأمين مقعد لها وسط زملائها.
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