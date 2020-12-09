المرأة

نوم الرضيع على ظهره قد يسبب تشوّهات الرأس.. إليكِ الحل

Lebanon 24
09-12-2020 | 22:00
A-
A+
Doc-P-773421-637431182819106437.jpg
Doc-P-773421-637431182819106437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الرغم من أن أطباء الأطفال يحذرون من نوم الرضيع على بطنه، لكن نوم الرضيع على ظهره دائماً، قد يسبب له تشوهات في شكل الرأس، مثل تسطّح رأس الرضيع.

ولتجنب إصابة الرضيع بتشوهات شكل الرأس، يوصي الأطباء بضرورة تغيير وضعية نوم الطفل، وفي حال تفضيل الطفل وضع رأسه على جانب واحد، على الأم محاولة لفت نظره إلى اتجاهات متعددة عبر الحديث معه أو الغناء أو استخدام وسائل الإلهاء.

ويمكنكِ تنويم الطفل على بطنه، شرط مراقبته جيداً، لأن نوم الطفل على بطنه أحد مصادر الخطر على حياته، فقد تؤدي هذه الوضعية إلى اختناقه إذا لم يكن تحت رقابة الأم.

وفي حال إصابة الطفل بتسطح الرأس، أو الأشكال المختلفة من تشوهات الرأس، فيمكن اللجوء إلى العلاج عبر الخوذة، وهي عبارة عن خوذة يرتديها الرضيع لفترة لمحاولة تعديل شكل رأسه.
المصدر: نواعم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
18:00 | 2020-12-09
15:00 | 2020-12-09
12:00 | 2020-12-09
09:00 | 2020-12-09
06:00 | 2020-12-09
22:00 | 2020-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website