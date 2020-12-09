نوم الرضيع على ظهره قد يسبب تشوّهات الرأس.. إليكِ الحل

على الرغم من أن أطباء الأطفال يحذرون من نوم الرضيع على بطنه، لكن نوم الرضيع على ظهره دائماً، قد يسبب له تشوهات في شكل الرأس، مثل تسطّح رأس الرضيع.ولتجنب إصابة الرضيع بتشوهات شكل الرأس، يوصي الأطباء بضرورة تغيير وضعية نوم الطفل، وفي حال تفضيل الطفل وضع رأسه على جانب واحد، على الأم محاولة لفت نظره إلى اتجاهات متعددة عبر الحديث معه أو الغناء أو استخدام وسائل الإلهاء.ويمكنكِ تنويم الطفل على بطنه، شرط مراقبته جيداً، لأن نوم الطفل على بطنه أحد مصادر الخطر على حياته، فقد تؤدي هذه الوضعية إلى اختناقه إذا لم يكن تحت رقابة الأم.وفي حال إصابة الطفل بتسطح الرأس، أو الأشكال المختلفة من تشوهات الرأس، فيمكن اللجوء إلى العلاج عبر الخوذة، وهي عبارة عن خوذة يرتديها الرضيع لفترة لمحاولة تعديل شكل رأسه.