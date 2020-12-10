وفاء الكيلاني تنفي إنفصالها عن تيم حسن بهذه الطريقة

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت خلال الأيام الماضية عن حقيقة إنفصال الممثل السوري تيم حسن ووزجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وبعد تكتم الثنائي عن الموضوع وعدم تعليقهما نفياً أو تأكيداً، كان لافتاً للمتابعين وضع الكيلاني علامة إعجاب على صورة حسن التي نشرها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، لشخصيته في مسلسله الجديد "أنا"، ما يشير إلى أن خبر طلاقهما غير صحيح.