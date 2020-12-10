المرأة

من جديد ياسمين صبري تقلد هيفا وهبي.. والجمهور: لن تكوني هي (صورة)

Lebanon 24
10-12-2020 | 12:00
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها الفنانة هيفا وهبي تعود إلى عام 2014، وبجانبها صورة جديدة للممثلة المصرية ياسمين صبري من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ 42 وترتدي كلاً منهما نفس الجامبسوت.

 

وأرفق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بالتعليق أن ياسمين تقلد هيفا وهبي الزوجة السابقة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الزوج الحالي لياسمين صبري.

 
 

وعلق البعض على ان صبري تتعمد تقليد هيفا ومن ابرز التعليقات: "عشو تقلدها هيه ناقصة ياسمين جمال وأناقة"، "لن تكوني هي"، ياسمين بالرغم من انها حلوة بس دايما واقعة بفخ التقليد".

 

وكانت هناك صورة انتشرت لهيفا وهبي إلى جوار أبو هشيمة وترتدي إطلالة فستان تايغر، وصورة حديثة له مع ياسمين صبري وترتدي التايغر أيضاً وسخر الجمهور من أن أبو هشيمة يفضل الإطلالات بجلد النمر.

 
المصدر: نواعم
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