المرأة

مجدداً طليقة وائل كفوري تحدث ضجة.. نشرت رسالة مؤثرة لابنتيها البعيدتين عنها ثم حذفتها (صورة)

Lebanon 24
10-12-2020 | 09:00
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أحدثت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري الضجة مجدداً بسبب رسالة نشرتها عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" قبل أن تقوم بحذفها.

 

 

ومن خلالها توجهت إلى ابنتيها ميشيل وميلانا مشيرة إلى أنها لن تمضي معهما أعياد نهاية العام. وكتبت: "هذا العيد مخلتف، إنه العيد الأول الذي سأمضيه من دونكما، يا ملاكي الصغيرين".

 

وأضافت: "في هذا العيد لن تكتمل فرحتي. سأشتاق إلى ابتسامتيكما الجميلتين، إلى احتضانكما وتقبيلكما، سأشتاق إلى ضحكاتكما. هذا العيد لا طعم له من دونكما"، علماً أنها أرفقت الرسالة بصورة ظهرت فيها إحدى الإبنتين وبدا أنها كبرت واصبحت في سن أقرب إلى المراهقة.

 

ورأى بعض المتابعين أنها تشبه والدها إلى حد كبير فيما تساءل آخرون عن سبب بعد الطفلتين عنها في هذه المرحلة من العام.

 

يشار إلى ان أنجيلا نشرت في وقت سابق عبر خاصية القصص المصورة صورة لابنتها ميلانا وبدت فيها وهي ترتدي فستاناً مستوحى من عالم أميرات "ديزني" احتفالاً بالهالوين.

 

 

 

المصدر: لها
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