بصورة عارية.. فنانة عربية تثير الجدل والجمهور يهاجمها

أثارت الفنانة يسرا اللوزي الكثير من الجدل على حسابها بـ"إنستغرام" بعدما نشرت صورة عارية من جلسة تصوير خضعت لها خلال فترة حملها في طفلتها الثانية، لتتحدث عن مخاوف وقلق الأم في فترة الأمومة.

وظهرت يسرا في الصورة عارية تماماً وغطت فقط منطقة الصدر بشال، لتتلقى انتقادات كثيرة من متابعيها بسبب جرأة جلسة التصوير، ورفض البعض هذه الصورة مؤكدين أنها لا تناسب تقاليد وعادات المجتمع.

يشار إلى أن يسرا اللوزي أنجبت طفلتها الثانية في أيار الماضي، وأطلقت عليها اسم "نادية".

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، أنها كانت خائفة للغاية من دخول المستشفى في ظل انتشار الفيروس، خوفاً من انتقال العدوى إليها أو إلى المولود، مضيفة: "كمان فكرة إني أولد وأنا لابسة كمامة دي صعبة جدا.. أتنفس إزاي .. كانت حاجة صعبة جداً بس الحمد لله عدت".

وعن سبب اختيارها لاسم "نادية" تحديداً، أشارت إلى أنها وزوجها اختارا العديد من الأسماء في البداية واستقرا في النهاية على هذا الاسم، خاصة أنهما لم يحاولا معرفة نوع الجنين طوال فترة الحمل، فتكون هناك أسامي مقترحة للبنين والبنات حتى اللحظة الأخيرة، مضيفة": "احنا الاتنين راضيين عن الاسم.. نادية كان من الاختيارات لما كنت بسمي دليلة.. اسم في دماغنا من زمان، وبيتنطق بكل اللغات".