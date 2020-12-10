المرأة

6 نصائح للتعامل مع سلوكيات زوجك المزعجة

Lebanon 24
10-12-2020 | 22:00
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هناك سلوكيات وتصرفات تبدو تافهة، ولكنها كفيلة بأن تثير غضبك تجاه زوجك، مثل الانشغال عن الأسرة بهاتفه، أو إهمال مهامه تجاه الأسرة، أو التأخر في إنجازها، أو التعامل بإهمال مع الأغراض المهمة بالنسبة إليكِ.
 
ولكن كما ذكرنا في البداية، فإن هذه السلوكيات بسيطة، ولا تستحق أن تهدمي زواجك وتستسلمي للشعور بالانزعاج من زوجك طوال الوقت، وإليكِ 6 نصائح تساعدكِ في التعامل بنحو صحيح مع سلوكيات زوجك المزعجة.
 
1- لا تنجرفي لأي معركة
هناك العديد من التصرفات التي يمارسها زوجك يومياً وتثير غضبك تجاهه، بعضها فقط هو ما يستحق المناقشة، لذا اختاري معاركك التي تستحق، وتجاهلي ما يمكن تمريره بسلام، فليس من المنطقي قضاء معظم وقتك مع زوجك في معارك حيال تصرفاته.
 
2- التمسي له العذر
قبل أن تعبّري عن استيائك تجاه تصرف زوجك، فكري قليلاً أولاً في السبب الذي قد دفعه لهذا التصرف، التمسي له العذر وأحسني الظن به، فلا تبادري بالتفكير في أسباب سيئة.
 
3- فكري في نصيبك من المسؤولية
قبل انتقاد زوجك أو محاسبته على أفعاله، فكري في الجزء الذي يخصك بالمعادلة، فقد تكونين مشاركة بشكل أو بآخر في دفعه لهذه السلوكيات، أو ربما قد تشعرين بالغضب الزائد نتيجة أنكِ مرهقة أو تمرين بأيام الدورة الشهرية التي تضاعف مشاعرك السلبية، وبالتالي فلا ذنب لزوجك.
 
4- تحدثي مع زوجك بلطف
إذا وجدتِ أنه لا بد من مناقشة زوجك في تصرفاته التي تزعجك، فاحرصي على انتقاء كلماتك، وتحدثي معه بلطف وهدوء، فالحديث اللطيف تكون نتائجه أفضل بكثير من الكلمات المزعجة وأساليب اللوم والانتقاد وإلقاء الاتهامات.
 
5- ركزي على الإيجابيات
قد يكون السبب في انزعاجك من زوجك هو أنكِ تركزين طوال الوقت على السلبيات في شخصيته، ربما تكونين بحاجة إلى التركيز على إيجابيات زوجك وصفاته الجيدة، وهذه الطريقة تنمي لديكِ الشعور بالامتنان لزوجك، وتقلل تركيزك على السلبيات التي تزعجك منه.
 
6- تحققي من علاقتك بزوجك
قد يكون السبب في انزعاجك من زوجك هو أن علاقتك به ليست صحية ويشوبها الكثير من المشاكل، لذا تحققي أولاً من صحة واستقرار علاقتك الزوجية، قبل التركيز على المشاكل السطحية.
 
المصدر: نواعم
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