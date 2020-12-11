رانيا يوسف تضرب من جديد.. ظهرت بفستان أبيض شفاف كشف الكثير (فيديو)

تحولت الأنظار مجدداً إلى الفنانة المصرية رانيا يوسف بسبب ما فعلته خلال وقوفها أمام عدسات المصورين على سجادة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو ظهرت فيه وهي تتراقص.

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وحقق المقطع على أحد الحسابات في الدقائق الـ8 الأولى بعد النشر أكثر من 161 مشاهدة.

وأثارت رانيا الجدل مرة جديدة من خلال إطلالتها الجريئة، حيث ارتدت فستاناً ابيض أظهر مفاتن جسمها بشكل كبير لاسيما عند منطقة الصدر، وللفستان فتحة طويلة في الساق اليمنى.